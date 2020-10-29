Хабаровск, , 05:23 — REGNUM В Хабаровском крае шесть вузов ушли на дистанционное обучение, в остальных обучение организовано в смешанных формах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На онлайн перешли: Дальневосточная государственная академия физической культуры, Хабаровский институт инфокоммуникаций, Всероссийский государственный университет юстиции (Дальневосточный институт), Российский государственный университет правосудия, Хабаровский государственный институт культуры и Дальневосточный институт управления РАНХиГС.

Профессорско-преподавательский состав из категории 65+ переводится на удалённую работу в информационно-электронных системах.

«Решение о режиме работы вузы принимают самостоятельно», — пояснили в минобразования и науки Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, приравнивающий дистанционное образование к заочному внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия».