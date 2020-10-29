Москва, , 05:12 — REGNUM В четверг, 29 октября, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +9… +11 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 30 октября в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +2… +4 °С.

Ветер южный, юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +11 °С днём и 0… +5 °С ночью.

В пятницу, 30 октября, днём в столице ожидается +6… +8 °С. По области +5… +10 °С, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °С, местами небольшой дождь.