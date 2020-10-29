Москва, , 04:58 — REGNUM Свыше 199 тонн гуманитарной помощи доставит в Донецкую и Луганскую Народные Республики автоколонна МЧС России, сообщили 29 октября в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что она стала 99-й по счёту с начала гражданской войны в 2014 году. В этот раз ДНР и ЛНР получат груз с лекарствами и медицинским оборудованием.

«Автомобили отправились из Донского спасательного центра в Донецкую и Луганскую области для доставки жителям гуманитарной помощи», — сообщил представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 августа. Жителям республик было передано 118 тонн медикаментов и предметов первой необходимости.

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