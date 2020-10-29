Ульяновск, , 04:58 — REGNUM В Ульяновске растёт число заболевших ОРВИ. Об этом свидетельствуют данные управления Роспотребнадзора по Ульяновской области.

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По информации ведомства, за неделю, с 21 по 27 октября, зарегистрировано 9260 случаев заболевания ОРВИ, что на 12,13% больше по сравнению с предыдущей неделей (с 14 по 20 октября).

Недельный эпидемиологический порог превышен на 55,4%. Значительное превышение эпидпорога (на 289,2%) наблюдается в возрастной группе от 15 лет и старше.

Заболеваемость ОРВИ в областной столице превышает среднерегиональный уровень: если в целом по Ульяновской области показатель в расчёте на 10 тыс. населения составил 90,47, то в Ульяновске — 142,32.

В мэрии города рапортуют, что с горожанами продолжают вести разъяснительную работу по мерам безопасности при пандемии коронавируса, ссылаясь на данные управления Роспотребнадзора о том, что основной причиной заражения является несоблюдение санитарных норм: «по результатам опросов, это актуально для 85% заболевших по стране». В мониторинге участвуют представители органов власти, полиции и народные дружинники.