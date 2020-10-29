Пекин, , 04:48 — REGNUM Китайская компания в области искусственного интеллекта (ИИ) iFLYTEK Co. Ltd. Отчиталась о резком росте чистой прибыли за первые три квартала года, сообщает агентство Синьхуа.

Компания в плане чистой прибыли заработала 554 млн юаней (около $82,67 млн) за указанный период, что на 48,36% больше в годовом исчислении. Выручка компании за тот же период выросла на 10,82% до 7,28 млрд юаней, говорится в квартальном финансовом отчете iFLYTEK.

За третий квартал чистая прибыль компании и выручка взлетели на 60,79% и 25,16% соответственно в годовом исчислении до 296 млн и 2,94 млрд юаней соответственно.

После регистрации убытка из-за эпидемии COVID-19 в первом квартале 2020 года, компания отыграла позиции назад во втором и третьем кварталах, когда производство возобновилось и было запущено много предприятий, управляемых искусственным интеллектом, сообщили в iFLYTEK.