Чебоксары, , 04:46 — REGNUM В Чувашии первая половина ноября ожидается тёплой для последнего осеннего месяца, приход зимы прогнозируется в третьей декаде. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По предварительным данным, в начале ноября, как и в октябре, сохранится аномально тёплая погода с дефицитом осадков. Пик потепления прогнозируется на 5 ноября, когда температура может подняться до +10 градусов.

Во второй декаде ноября могут начаться дожди, мокрый снег. Снежный покров может установиться 15 и 19 ноября, когда ожидаются обильные осадки.

В третьей декаде последнего осеннего месяца может значительно похолодать из-за прихода арктической воздушной массы. Температура может упасть до −15…−20 градусов мороза. Но при этом, по прогнозам, месяц завершится оттепелью.

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