Сеул, , 04:14 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 125 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 106 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальных инфицированных выявили по прибытию в Южную Корею из-за рубежа. Отмечается, что уже второй день подряд в республике выявляют более ста случаев заражения новой инфекцией. Также впервые за шесть дней показатель по выявленным за сутки случаям локального распространения SARS-CoV-2 превысил 100.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 26 271 случай заражения коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки в республике скончался один пациент с COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений, вызванных новым коронавирусом, в Южной Корее выросло до 462.