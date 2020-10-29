Афины , , 04:11 — REGNUM В Греции за минувшие сутки выявили 1547 зараженных коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные греческого минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Греции достигло 34 299. Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране составляет 603 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Греции впервые суточный прирост зараженных коронавирусом нового типа превысил тысячу человек. Тогда стране выявили 1259 инфицированных, что в 3,5 раза выше показателей, зафиксированных неделей ранее.

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