Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 04:00 — REGNUM Реставрацию статуи Христа-Искупителя в городе в Рио-де-Жанейро в Бразилии начали бразильские специалисты по случаю 90-летия открытия монумента, передает телеканал Globo.

В восстановительных работах участвуют около 40 человек. Оценивать качество результата реставрации будут с помощью беспилотников. В настоящее время проводится исследование состояния статуи. Предыдущая реставрация монумента проводилась в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро вновь открыли для посетителей после перерыва из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.

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