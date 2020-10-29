Варшава, , 03:57 — REGNUM Студия CD Project Red сообщила, что большинство членов команды разработчиков Cyberpunk 2077 до последнего момента не знали о том, что руководство компании решило отложить релиз игры. Об этом 29 октября сообщил портал Kotaku.

Предстаивтели студии сообщили журналистам, что причиной подобной секретности являются особенности фондового рынка. Они пояснили, что если бы эта информация «утекла» в сеть раньше срока, это могло бы привести к попыткам манипуляций с акциями CD Project Red.

Ранее руководство студии объявило о своём решении перенести релиз Cyberpunk 2077 с 19 ноября на 10 декабря 2020 года. В публикации разработчики пояснили, что им нужно больше времени на тестирование версий игры для различных платформ.

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