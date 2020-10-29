Владивосток, , 04:14 — REGNUM В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 187 случай заражения коронавирусом, скончались два пациента с COVID-19. Об этом правительство региона 29 октября сообщает в своём Telegram-канале.

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На 29 октября в крае зарегистрировано 14 980 носителей коронавируса, выздоровели 12 149 приморцев (+113 за сутки), с начала эпидемии скончались 149 пациентов.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Приморском крае на карантин закрыты восемь школ и ещё 63 — закрыты частично.

Как сообщало ИА REGNUM, у заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова диагностирован COVID-19 — он проходит лечение в Приморском краевом диагностическом центре во Владивостоке.

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