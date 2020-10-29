Анадырь, , 03:50 — REGNUM План по вакцинации от гриппа на Чукотке выполнен на 52% привились более — 15 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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В этом году привить от гриппа планируется не менее 60% от численности населения региона (около 50 тыс. население Чукотки). Вакцина от гриппа для детей и взрослых поступила во все населённые пункты округа. Препарат был закуплен за счёт федеральных и региональных средств.

По информации минздрава, уровни заболеваемости ОРВИ ниже пороговых значений, но в тоже время отмечается рост заболеваемости среди взрослого населения. Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 30% граждан сделали прививки против гриппа, это порядка 43,8 млн человек.