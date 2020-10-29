Красноярск, , 03:51 — REGNUM В четверг, 29 октября, в Красноярске будет облачно, временами небольшие осадки, температура воздуха 0… +2 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 07:00 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 29 на 30 октября ожидается до —4 °C. Без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В пятницу, 30 октября, в Красноярске около 0 °C днём и до —5 °C ночью. Облачно, небольшие осадки.

В субботу, 31 октября, в Красноярске ожидается —1 °C днём. Ночью — до —3 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 29 октября по центральным районам Красноярского края порывы западного ветра 15−20 м/с. В Туруханском районе ожидаются порывы ветра восточной четверти 15−20 м/с, в Эвенкийском муниципальном районе порывы восточного ветра 15−18 м/с, местами сильный снег.

В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах гололедица.