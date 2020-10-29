Ульяновск, , 03:12 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса к оказанию психологической помощи и поддержки жителям подключат священнослужителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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28 октября в регионе начал принимать первые звонки центр психологической помощи, созданный на базе комплексного центра социального обслуживания населения. Здесь работают шесть квалифицированных психологов, при необходимости власти обещают увеличить штат до 20 человек и перевести работу центра в круглосуточный режим.

По словам исполняющей обязанности министра семейной политики и социального благополучия Ульяновской области Натальи Исаевой, «для более эффективного общения с людьми организовано взаимодействие» с Симбирской епархией, всего «будет задействовано 13 священнослужителей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов пояснил, что «сейчас у людей очень сложное эмоциональное состояние», о чём свидетельствует «анализ обращений». Особенно это касается одиноко проживающих жителей, которым «зачастую просто нужно поговорить с кем-то».

Напомним, в регионе регистрируется суточный прирост случаев заражения коронавирусом. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Ульяновской области возвращаются к дистанционному режиму проведения совещаний в правительстве, различных заседаний, культурных мероприятий. Жителям рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, в регионе действует масочно-перчаточный режим.

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