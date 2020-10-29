Скопье, , 04:36 — REGNUM Депутат парламента Северной Македонии Славьянска Петровска, ранее занимавшая пост заместителя министра внутренних дел в техническом правительстве Северной Македонии 28 октября сообщила о своем заражении коронавирусом.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, после полудня политик неожиданного почувствовала высокую температуру. Тест на коронавирус дал положительный результат. По словам Петровской, на всех посещаемых мероприятиях она была в защитной маске.

Депутат призвала сограждан соблюдать меры предосторожности, поскольку больницы переполнены, а врачи переутомлены.

28 октября парламент Северной Македонии принял закон об обязательном ношении масок в открытых и закрытых пространствах.

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