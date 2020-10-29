Тегеран, , 08:00 — REGNUM 28 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 415 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учётом 415 новых жертв их общее число по стране возросло до 33 714 человек. По словам Садат Лари, за последние 24 часа было выявлено около 6824 новых случаев заражения вирусом, при этом около 2490 человек госпитализированы.

Она подчеркнула, что в общей сложности 588 648 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, из них 467 917 выздоровели и выписались из больниц. По словам пресс-секретаря, 5012 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Садат Лари заявила, что на данный момент в Иране было проведено 4 821 681 обследование на наличие вируса.