Ульяновск, , 02:35 — REGNUM В Ульяновской области под наблюдением из-за коронавируса остаются более 10,8 тыс. человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за последние сутки в Ульяновской области предварительно подтверждено 204 случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заражений с начала пандемии достигло 20 386.

Всего в регионе сделано свыше 355,2 тыс. тестов на коронавирус в отношении 332,7 тыс. человек. В настоящее время под наблюдением остаются 10 895 человек.

Отметим, что ульяновские власти в связи со сложившейся эпидемической ситуацией, констатируют проблемы обеспечения населения лекарственными препаратами через розничную аптечную сеть. Представители аптек, в свою очередь, ссылаются на то, что препаратов нет у поставщиков, на что повлияло, в том числе, увеличение с 1 июля 2020 года процесса приемки товара из-за маркировки медикаментов.

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