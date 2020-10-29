Берлин, , 02:33 — REGNUM Резкий прирост случаев заражения новым коронавирусом в Германии может нагрузить систему здравоохранения до предельного уровня уже через несколько недель, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе пресс-конференции после совещания по борьбе с пандемией.

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По ее словам, в ФРГ суточное количество выявляемых фактов инфицирования возросло в два раза за неделю. Кроме того, число заболевших, помещенных в реанимацию за 10 дней, также увеличилось в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Германии был вновь объявлен карантинный режим из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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