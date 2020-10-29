Пекин, , 02:22 — REGNUM Пекин запустил онлайн-платформу отслеживания и надзора за импортными охлажденными продуктами на фоне эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Производители и продавцы импортного замороженного мяса и морепродуктов в Пекине должны зарегистрироваться на специальной платформе, согласно циркуляру, выпущенному муниципальной администрацией рыночного регулирования и муниципальным бюро коммерции.

Данные компании должны начиная с 1 ноября загрузить всю необходимую для отслеживания источника импортного товара документацию на платформу. При этом, продукты должны быть помечены специальными кодами отслеживания, которые генерируются платформой.

Пищевые компании не должны закупать, продавать или перерабатывать продукты, не прошедшие отслеживание в платформе, сообщили в муниципальной администрации рыночного регулирования.

Клиенты могут использовать мини-программы в рамках WeChat или Alipay, установленных на их телефонах для сканирования кодов или упаковок с продукцией, получая информацию по контролю качества и источниках происхождения замороженных товаров непосредственно перед покупкой.

Соответствующие правительственные департаменты Пекина усилят надзор и инспекцию подобного рода продукции, а также расширят диапазон покрываемой новыми правилами продукции в рамках новой онлайн-платформы в будущем.