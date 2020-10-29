Шанхай, Китай, , 02:14 — REGNUM Китайская шанхайская международная детская книжная ярмарка стартует 13 ноября, как и планировалось, сообщили администрации прессы и публикаций Шанхая, передает агентство Синьхуа.

Трехдневное мероприятие пройдет в Шанхайском всемирном выставочном центре на площади 25 тыс. кв. метров. Ожидается, что будет выставлено более 60 тыс. новых детских книг. Выставочный зал будет разделен на зону для переговоров и публичную зону. Они откроются в разное время при жестким эпидемиологическим контролем.

Более 350 детских издательских организаций и детских культурных предприятий из 21 страны и региона мира, включая Россию, Италию, Германию и Испанию, примут участие в ярмарке.

Власти также отмечают, что будут исследовать новый формат книжных ярмарок, который будет совмещать как онлайн, так и офлайн выставки, что позволит прикоснуться к детским книгам людям без физического присутствия, а переговоры правообладателей будут также перенесены онлайн. Отметим, что ярмарка проходит в Шанхае ежегодно, начиная с 2013 года.