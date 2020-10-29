Скопье, , 04:35 — REGNUM В столице Северной Македонии Скопье в среду, 28 октября, уже третий раз за три дня состоялись протесты пожарных. Они требуют получения прибавки 20% к заработной плате — компенсации за риск.

Как сообщает албанское новостное агентство, 27 октября мэр Скопье Петре Шилегов встретился с пожарными, однако конфликт не был разрешен. По словам Шилегова, соответствующий закон будет принят в 2021 году, однако работники требуют решения вопроса в максимально короткие сроки, поскольку в будущем году состоятся местные выборы.

Протестующе угрожают проведением протестов перед зданием правительства в случае, если их требование не получит письменного ответа.

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