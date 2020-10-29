Нанкин, Китай, , 02:09 — REGNUM Город Нанкин в провинции Цзянсу на востоке Китая запустил свой первый прямой рейс до столицы Тибетского автономного района города Лхасы на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Первый рейс вылетел из Международного аэропорта «Лукоу» Нанкина примерно в 10:00 по местному времени 27 октября по направлению к Лхасе. Рейс будет осуществляться авиакомпанией Tibet Airlines по вторникам, четвергам и субботам в зимний и весенний сезон. В этом году он продлится с 25 октября 2020 года по 27 марта 2021 года.

Маршрут станет мостом для обменов рабочим персоналом и материалами между Цзянсу и Тибетом в интересах дальнейшего получения дополнительных преимуществ и взаимных выгод между двумя регионами, отмечают власти Цзянсу.