Бразилиа, , 01:57 — REGNUM В Бразилии общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 5 468 270. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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Из этого количество 4 934 548 случая уже закончились выздоровлением пациентов. За сутки в стране зафиксировали еще 28 629 фактов инфицирования этим вирусом, а также 510 летальных исходов при COVID-19.

С начала пандемии в Бразилии от осложнений, связанных с этим заболеванием, скончались 158 456 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября, по информации ВОЗ, во всем мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 43 766 712, включая зарегистрированные за последние 24 часа — 404 159.

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