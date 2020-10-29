Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 08:37 — REGNUM Сербский член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик после заседания чиновников Республики Сербской с представителями сектора здравоохранения, компетентных учреждений и местных общин 28 октября заявил, что в марте, когда началась пандемия, «американская система показала, что она не может справиться с коронавирусом», в то время как «Республика Сербская показала, что может». Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Додик, в частности, сравнил ситуации с началом пандемии в Республике Сербской, Соединенных Штатах и Италии. Он подчеркнул, что они, в отличие от этих двух стран, смогли предотвратить ускорение распространения коронавируса.

Додик отметил, что в марте, когда в Италии были тысячи смертельных случаев, когда США «сильно пострадала и не могла защитится от вируса», когда американская система показала, что она не может справиться с эпидемией, «мы продемонстрировали, что можем».

«Мы ввели с самого начала меры, которые некоторые крупные страны ввели только через 15−20 дней», — указал Додик.