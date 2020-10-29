Скопье, , 04:16 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в среду, 28 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 2647 образцов было выявлено 870 носителей коронавируса. Это новый антирекорд для страны, причем он на 250 больше предыдущего. За последние три недели ежесуточный показатель по заражениям возрос больше чем в четыре раза. Еще 292 пациента были признаны излечившимися. Тревожным индикатором является высокий уровень смертности — за день скончались 14 пациентов с COVID-19. В воскресенье, 25 октября, в стране был побит антирекорд по смертности — за день скончались 22 пациента с COVID-19. Однако работники системы здравоохранения предупреждают, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к показателям в 100 смертей за сутки.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 28 697 случаев заражения, 963 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Лечение проходят 7963 человека. 19 771 пациент уже выздоровел.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек и всего за неделю поднялась до нового антирекорда.

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Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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