Ханой, , 01:03 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили еще одного зараженного коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.

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Сообщается, что новый пациент прибыл в страну из-за рубежа, инфекцию у него выявили во время прохождения обязательного карантина. При этом, по данным вьетнамского минздрава, во Вьетнаме уже на протяжении 56 дней не фиксировалось случаев распространения инфекции внутри страны.

Всего с начала пандемии во Вьетнаме подтвердили 1173 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже 1062 пациента выздоровели, еще 35 с болезнью не справились и скончались. В настоящее время 14 800 человек проходят обязательный карантин.