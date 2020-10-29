Нейпьидо, , 00:55 — REGNUM В Мьянме количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 50 тысячам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Только за 28 октября в Мьянме выявили 1406 инфицированных новым вирусом. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 49 072 случая заражения коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки в Мьянме скончались еще 25 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Мьянме выросло до 1172.

При этом национальный комитет по предотвращению, контролю и лечению коронавирусной инфекцией объявил о продлении карантина в Мьянме. Ограничения в стране будут действовать до 30 ноября.