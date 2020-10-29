Приштина, , 03:09 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 28 октября сообщили, что за сутки в результате исследования 932 образцов в крае был выявлен 281 носитель коронавируса. Этот показатель стал новым антирекордом для края. Ещё 97 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлен 18 626 случаев заражения коронавирусом. 15 295 пациентов уже здоровы. 673 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходят 2658 человек.

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Число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в двести заражений и постепенно увеличивается. Косово продержалось дольше, чем соседние Албания и Северная Македония, где коронавирус бьет рекорды уже третью неделю подряд, однако теперь ситуация начала стремительно ухудшаться и в крае. Мэр ПриштиныШпенд Ахмети 26 октября заявил, что ожидает катастрофы уже через неделю.

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