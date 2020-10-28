Рим, , 23:43 — REGNUM По данным на вечер среды, 28 октября, в Италии умерли 37 905 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 205 (днем ранее — на 221), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 275 404 человека, за сутки этот показатель увеличился на 3416 (днем ранее — на 3362).

Число подтвержденных носителей выросло на «рекордные» 24 991 (днем ранее — на 21 994).

Было проведено чуть менее 200 тысяч тестов, положительный результат — у 12,56% (накануне — 12,61%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 589 776. В настоящее время заражены 276 457 человек — на 21 367 больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 23 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.