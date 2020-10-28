Подгорица, , 23:47 — REGNUM Несмотря на то, что Черногория имеет самый низкий уровень миграции молодежи среди балканских стран и даже ниже, чем некоторые страны ЕС, тенденция все еще остается негативной, и это означает, что для ответа на этот вызов следует искать ответ не только на национальном, но и на региональном уровне, заявил 28 октября на онлайн-конференции министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Дарманович 28 октября принял участие в онлайн-конференции «Молодежь, миграция и демографические вызовы на Западных Балканах», которая была организована в рамках председательства Германии в Совете ЕС.

В центре обсуждения была текущая ситуация в регионе, а также выработка общей стратегии для стран происхождения и назначения, особенно с учетом проблем, возникших на Западных Балканах в связи с пандемией коронавируса.

Дарманович указал на важность работы с молодежью по всей Европе, что, по его словам, имеет решающее значение «в условиях самого острого глобального кризиса этого столетия».