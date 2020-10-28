Приштина, , 23:44 — REGNUM Лидер косовской внесистемной оппозиции, глава «Движения за самоопределение» и бывший премьер-министр Косово Авдулла Хоти заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Facebook 28 октября.

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По словам Курти, признаками заражения стали легкая головная боль, кашель и боль и покраснение глаз. В ближайшие две недели политик намерен находиться на самоизоляции.

Политические противники Курти, премьер-министр Косово Авдулла Хоти, уже переболевший COVID-19, а также глава «Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай пожелали ему скорейшего выздоровления.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Косово ухудшается, наблюдается неумолимый рост числа выявляемых ежедневно носителей инфекции.

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