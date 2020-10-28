Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Xbox объявила, что будет раздавать геймерам холодильники, которые выглядят в точности как новая консоль Xbox Series X. Об этом 28 октября сообщил портал Game Rant.

Издание отмечает, что, вероятно, на создание этого холодильника компанию вдохновило множество шутливых мемов, которые начали публиковать пользователи сети после того, как Xbox впервые показал дизайн новой консоли.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше устройств, геймерам нужно будет подписаться на официальную страницу Xbox в Twitter и сделать репост с хештегом #XSXFridgeSweeps. Отмечается, что заявки будут приниматься до 4 ноября 2020 года.

https://twitter.com/Xbox/status/1321496994754428928

Ранее компания сообщила, что стоимость этого холодильника в США составляет $499, т. е. она равна стоимости самой консоли. Напомним, старт продаж Xbox Series X и Series S запланирован на 10 ноября 2020 года.

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