Вашингтон, , 23:17 — REGNUM Студия The Game Bakers назвала дату релиза своей новой игры Haven. Об этом 28 октября сообщил портал Eurogamer.

Она выйдет на PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и ПК 3декабря 2020 года. Релиз на портативной консоли Nintendo Switch и PlayStation 4 состоится в начале 2021 года (The Game Bakers пока не назвала точную дату). Создатели игры выложили в сеть анонсирующий трейлер, в котором рассказали о проекте.

Разработчики позиционируют Haven как игру про романтическое космическое приключение, а также как игру «о повседневной любви, бунте против правил, а также о еде». По её сюжету, пара влюблённых Ю и Кей попадут в неизвестный мир. Отмечается, что геймерам придётся управлять двумя персонажами одновременно.

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