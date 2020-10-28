Москва, , 23:04 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 66 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 6644. Об этом сообщили вечером 28 октября в оперативном штабе столицы.

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Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным, всего в Москве выявлено уже более 409 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 3670 случаев — за последние сутки, излечились более 300 тысяч пациентов.