Париж, , 22:34 — REGNUM Во Франции будет возобновлён режим карантина в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил 28 октября президент страны Эммануэль Макрон в телеобращении к нации.

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Глава государства отметил, что коронавирус распространяется во Франции такими темпами, которые не предусматривались даже в самых пессимистичных прогнозах Прирост инфицированных в стране увеличился в два раза всего за одну неделю.

«Вторая волна пандемии во Франции, несомненно, будет более тяжёлой и смертоносной, чем первая», — отметил Макрон.

Сообщается, что ограничительные меры будут введены с пятницы, 30 октября. На всей территории республики будет приостановлена работа кафе и ресторанов, школы и детские сады пока продолжат работу с соблюдением мер безопасности.

Напомним, ранее сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель также объявила о возвращении режима карантина в стране с понедельника, 2 ноября.

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