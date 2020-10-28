Ростов-на-Дону, , 22:28 — REGNUM Французская актриса Брижит Бардо, которая известна своей деятельностью по защите животных, призвала президента России Владимира Путина прекратить использование животных в цирках и вернуть слонёнка Эколь в зоопарк Ростова-на-Дону.

В обращении, которое опубликовано в последнем номере журнала, принадлежащем фонду актрисы, Бардо пишет, что готова организовать перевозку слонёнка, оплатить ветеринарные обследования животного.

ИА REGNUM сообщало, что из-за скандала, который разгорелся по причине передачи слонёнка Эколь в Большой Московский госцирк, зоопарк Ростова-на-Дону был исключён из Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA).

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