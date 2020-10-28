Ростов-на-Дону, , 22:17 — REGNUM В Ростовской области не хватает 4,8 тыс. медиков — врачей амбулаторно-поликлинической службы и «скорой помощи», а также средних медицинских работников. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 октября.

Врач «скорой помощи» Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

В ходе встречи донского губернатора Василия Голубева с главными врачами COVID-стационаров и медицинских организаций были подняты вопросы дефицита лекарств в аптеках, роста их стоимости, необходимости увеличения поставок кислорода в больницы и ряд других. Однако главной проблемой является острая нехватка врачей амбулаторно-поликлинической службы и «скорой помощи» (более 1800 специалистов) и средних медицинских работников (более 3000 человек). Усилить меры борьбы с пандемией в Ростовской области помогут волонтёры, считают участники совещания. Это студенты колледжей, ординаторы медуниверситета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона подчеркнул, что пандемия коронавирусной инфекции обострила дефицит медицинских работников в Ростовской области. Человеческий ресурс находится на пределе.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор: «Человеческий ресурс находится на пределе»