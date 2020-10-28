Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Более 15 млн единиц стрелкового оружия купили жители США с марта по сентябрь текущего года, сообщает 28 октября издание The New York Times со ссылкой на данные ФБР.

По этим оценкам, продажи оружия в США выросли на 91% по сравнению с 2019 годом.

«Страна в 2020 году рекордными темпами вооружается», — пишет газета, подчеркивая, что в оружейные магазины чаще стали обращаться темнокожие, женщины, а также те, кто ранее никогда не имел огнестрельного оружия. Самыми быстрыми темпами вооружается население штатов Мичиган и Нью-Джерси, где продажи оружия увеличились на 198% и на 180% соответственно.

Отмечается, что повышение спроса на оружие происходит на фоне пандемии, сокращения рабочих мест и падения уровня жизни, влекущих рост депрессивных состояний среди людей.

Как сообщало, по независимым оценкам, сейчас в США на 100 человек зарегистрировано более 120 единиц стрелкового оружия. При этом статистика незаконного оборота оружия неизвестна.

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