Белград, , 21:46 — REGNUM 28 октября стал «самым страшным днём» для Сербии по количеству новых случаев заражения коронавирусом, заявил президент Сербии Александр Вучич и объявил о введении жестких взысканий против тех, кто не соблюдает действующие ограничительные меры. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в Сербии не должна вызывать паники, но при этом является поводом для беспокойства, так как все больше инфицированных вынуждены быть госпитализированы и подключены к аппаратам ИВЛ.

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Он заявил, что к 12 часам число вновь инфицированных коронавирусом составило 1195 человек, большинство из которых в Белграде — 602.

Вучич отметил, что на заседании 28 октября не обсуждалось введение новых ограничительных мер и чрезвычайного положения.

«Мы не хотим вводить чрезвычайное положение, пока в в этом не возникнет крайней необходимости», — подчеркнул Вучич и привел пример Франции, где был введён только комендантский час.