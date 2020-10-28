Женева, Швейцария, 28 октября 2020, 20:59 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 404 159 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5780 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 28 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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Как сообщается, за весь период с начала пандемии в мире выявленных уже 43 766 712 инфицированных коронавирусом, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 1 163 459.
Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 357 704 случаях заражения и 4624 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.
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