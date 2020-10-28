Берлин, , 20:48 — REGNUM В Германии будет повторно введён карантинный режим из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила на пресс-конференции 28 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Согласно решению властей, по всей стране будет закрыты театры и кинотеатры, фитнес-центры и салоны красоты. Заведения общественного питания смогут реализовывать свою продукцию только навынос. Гражданам также запрещается собираться вне дома компаниями более десяти человек.

Школы и детские сады, магазины и парикмахерские пока продолжат работать, но при условии строгого соблюдения противоэпидемических мер.

Сообщается, что новые ограничения вступят в силу с понедельника, 2 ноября, и будут действовать в течение месяца. Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от ситуации.

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