Москва, , 19:22 — REGNUM Решения о государственном финансировании лечения детей с орфанными заболеваниями ждали родители, пациентские организации, общественные деятели и медицинское сообщество. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

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"Помощь детям с орфанными заболеваниями — одна из важнейших и непростых задач, стоящих перед государством. Созданный комитетом специальный экспертный совет трудится над формированием регистров пациентов, осмыслением механизмов помощи детям и взрослым, экспертизой оказания медицинской помощи таким пациентам. Принятое президентом решение смыслово объединяет успешных граждан страны в адресной помощи больным деткам», — отметил Морозов.

По итогам совещания президента РФ с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что государство будет финансировать расходы на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей. Также в перечень включат еще 18 орфанных заболеваний и 29 заболеваний, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей — по онкологическому, эндокринологическому и ряду других направлений.

Средства на эти цели пойдут от уплаты повышенной ставки НДФЛ с доходов выше 5 млн рублей, объем средств учтен в проекте федерального бюджета на 2021 год в размере 60 млрд рублей.

При этом все ранее действующие региональные программы по поддержке орфанных пациентов будут продолжены, на этом акцентировал внимание глава государства.

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