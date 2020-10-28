Подгорица, , 19:15 — REGNUM Эпидемиолог из института общественного здравоохранения Милко Йоксимович оценивает эпидемиологическую ситуацию в Черногории как сложную и серьезную для системы здравоохранения и для всех граждан.

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Он добавил, что количество смертей от COVID-19 по отношению к количеству пациентов в Черногории не так велико, и он оценивает качество здравоохранения в стране как очень хорошее.

«Летальность составляет около 1,6 процента, что в целом считается одним из лучших на европейском уровне, что еще раз означает, что качество медицинской помощи хорошее. С момента начала эпидемии в Черногории умерло 275 человек, в основном это люди старше 60−70 лет. Известно, что возраст является самым большим фактором риска. Среди умерших у нас было 11 человек в возрасте от 40 до 49 лет, два человека моложе 40 лет и 34 умерших в возрасте от 50 до 59 лет», — заключил Йоксимович.