Москва, , 19:14 — REGNUM В связи с решением о государственном финансировании лечения детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) в Госдуме настаивают на соответствующей подготовке врачей — не во всех регионах есть специалисты, которые могут лечить такую болезнь, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина с членами правительства — трансляция»

"Самый дешевый препарат для лечения спинальной мышечной дистрофии — «Спинраза» — стоит примерно 8 млн рублей за ампулу, а их нужно несколько на курс. Более эффективные препараты стоят более 100 млн рублей за один укол. Обязанность по закупке этих лекарств пока возложена на регионы, у многих из которых на это просто нет средств. Теперь этот вопрос будет решен», — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

По его мнению, сейчас главная задача отечественного здравоохранения — подготовить достаточное количество специалистов, компетентных лечить данные заболевания.

«Сегодня не во всех регионах есть специалисты, которые могут работать с такими детьми», — констатировал парламентарий.

По официальным данным в России сейчас насчитывается более 900 пациентов с диагнозом «спинальная мышечная атрофия», большинство из них дети. По информации фонда «Семьи СМА», эта цифра еще больше, по их данным в России ежегодно рождается порядка 300 детей с этим диагнозом.

Государство будет финансировать расходы на лечение спинальной мышечной атрофии у детей, являющееся одним из самых дорогостоящих, сообщила 28 октября вице-премьер России Татьяна Голикова на пресс-конференции по итогам совещания президента с членами правительства. Кроме СМА в перечень включат еще 18 орфанных заболеваний и 29 заболеваний, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей — по онкологическому, эндокринологическому и ряду других направлений.

Средства на эти цели пойдут от уплаты повышенной ставки НДФЛ с доходов выше 5 млн рублей, объем средств учтен в проекте федерального бюджета на 2021 год в размере 60 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Государство профинансирует лечение спинальной мышечной атрофии у детей

Читайте развитие сюжета: Морозов: решение президента объединит успешных людей в помощи детям