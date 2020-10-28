Санкт-Петербург, , 19:12 — REGNUM Власти Петербурга решили не продлевать второй раз осенние школьные каникулы. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина в среду, 28 октября.

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Ранее Смольный по примеру мэрии Москвы решил растянуть осенние каникулы на две недели, чтобы прервать цепочки заражения коронавирусом.

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Таким образом, дети не появятся в школе с 26 октября до 8 ноября. Хотя на плато заболеваемости COVID-19 Северная столица еще не вышла, указала Потехина, но продлевать перерыв в учёбе в Смольном причин не видят.

«Мы рассчитываем выйти с каникул 9 ноября», — цитирует Потехину «Фонтанка».

Добавим, на дистанционное обучение в Петербурге перевели 141 класс из-за карантина по коронавирусу. Кроме того, карантин объявили в восьми детских садах, однако в целом детсады в Северной столице закрывать тоже не собираются, сообщила Ирина Потехина.

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