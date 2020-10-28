Москва, , 18:44 — REGNUM Роспотребнадзор выявил нарушения карантинных мер, введённых в связи эпидемией коронавируса, в 79% проверенных театров, кинотеатров, торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей в Москве. Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе столичного управления ведомства.

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«Всего было проведено более 1600 проверок театров, кинотеатров, торговых центров, выставочных залов, сетевых магазинов торговли, спортивных объектов, где замкнутое пространство и массовое сосредоточение людей, при этом нарушения установлены в 79% случаев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам всех мероприятий и проверок, проведённых за период с начала мая, общая сумма наложенных штрафов составила около 29 млн рублей. Ведомством были выданы предписания об устранении нарушений и установлен контроль за их исполнением.

Сообщается также, что за комплексные нарушения, в том числе невыполнение требований санитарных норм и противоэпидемических мероприятий, приостановлена деятельность 235 объектов, из них в отношении 98 объектов действует временный запрет деятельности, административные материалы переданы в суд.