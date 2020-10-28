Оренбург, , 18:38 — REGNUM Жителям Оренбургской области в возрасте 65 лет и старше будет временно ограничен проезд по социальным транспортным картам. С 1 ноября их активация и использование будут приостановлены, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Возможность проехать с их использованием будет отключена до особого распоряжения. При этом те, кто пополнил баланс карты, но пока не воспользовался ни одной поездкой, смогут сделать это после отмены блокировки.

В правительстве Оренбуржья отмечают, что эта мера является одной из действенных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Это показал опыт множества регионов России, в частности Москвы. Как сообщало ИА REGNUM, планы заблокировать карты не стали новостью. Ранее сделать это постановил губернатор Денис Паслер.

Ранее об этом: В Оренбуржье заблокируют социальные транспортные карты пенсионеров