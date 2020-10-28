28 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Владимир Станулевич, , 18:36 — REGNUM Президент подписал Указ «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности на период до 2035 года». Документ объемный, требующий анализа и изучения. Уже с первого взгляда он выглядит наиболее ориентированным на жителя Арктики, так как устанавливает цели по продолжительности жизни и приросту населения Русской Арктики. Второе, что радует, — большое внимание уделено безопасности Арктики. Указ позволяет включить, что не вошло в Стратегию, но требуется для ее выполнения, в план мероприятий, который поручено в трёхмесячный срок утвердить правительству РФ.

Моя яхта «Мечта». Картина А. А. Борисова. 1899 г

Но для выполнения поставленных в указе задач надо изменить некоторые законодательные акты, противоречащие Стратегии или исключающие ее выполнение.

В указе поставлена задача достижения ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Арктической зоне к 2035 году в 82 года (в 2018 г. 78 лет), коэффициента миграционного прироста населения Арктической зоны к 2035 году в 2%» (в 2018 минус 5,1%), целью к 2035 году по уровню безработицы ставится ее уровень в 4,4% (в 2019-м — 4,6%).

Цели требуют темпов роста, каких не было в «тучные» 2000-е годы, а в период коронавируса и экономического спада их достижение требует экстраординарных усилий.

После прочтения «Стратегии» хочется как бы «разблокировать тормоза» в трех документах.

Во-первых в ФЗ «Об экологической экспертизе». Чтобы выполнить задачи указа, надо отменить обязательную экологическую экспертизу объектов капитального строительства в Арктической зоне, оставив ее только по крупным и промышленным объектам. Экспертиза введена с 28 июля 2020 года, действует только в Арктике, требует прохождения экологических общественных слушаний и отправки проекта любого, даже небольшого, строения в Москву. Это потеря как минимум 8−12 месяцев, денег (если они есть) — сотен тысяч даже по небольшим постройкам. На любом этапе экспертизы проект может быть «торпедирован» из-за какого-то конфликта интересов или других мутных обстоятельств.

Хотя реальную угрозу экологии представляют собой не капитальные гаражи и жилищное строительство, и не производственные объекты малого предпринимательства, а, как показал опыт Норильска, инфраструктура времен СССР, не получающая необходимых модернизации и мониторинга.

Требование обязательной повальной экспертизы осложняет выполнение многих пунктов «Стратегии», которая требует устранить «низкий уровень доступности качественных социальных услуг и благоустроенного жилья в населенных пунктах, расположенных в отдаленных местностях…», требует «модернизации городской среды и социальной инфраструктуры населенных пунктов, в которых расположены органы и организации, выполняющие функции по обеспечению…» и так далее.

Депутаты Государственной думы Е. Вторыгина и Д. Юрков внесли ряд поправок, предлагающих отмену обязательной экологической экспертизы социальных объектов, но экспертизу десятков тысяч проектов жилья и непроизводственных объектов поправки не подвергают сомнению.

Застройщики молчат, они пока не ощутили внимания фискальных органов, обязанных требовать сноса построек, не прошедших экологической экспертизы, — гаражей, индивидуальных жилых домов, но будет странно не прогнозировать напряженности в Арктике, связанной с идеей Минвостокразвития РФ.

Второе, что нужно включить в план мероприятий по указу, — безвозмездно задействовать природные ресурсы для удовлетворения элементарных личных нужд населения Арктики. Проблема, возможно, требует даже особого президентского указа о разработке второго «арктического пакета» законов по бесплатному выделению жителям Арктики лесных делянок для строительства, ремонта жилья и местных объектов инфраструктуры, заготовки дров, участков для добычи стройматериалов — песка, глины, щебня, об упрощенном порядке реализации права местных жителей на ловлю рыбы, охоту, сбор грибов-ягод. Чтобы выполнить цели Стратегии, надо отменить налоги и кадастровые платежи с личных и участков определенной площади, принадлежащих малому бизнесу. Земля в Арктической зоне мало кому нужна, и требования уплаты налогов и кадастровых платежей с заболоченных и недоступных территорий вызывает смех сквозь слезы.

Без этого провал упоминаемого в Стратегии «упрощенного порядка предоставления гражданам земельных участков в целях осуществления экономической и иной не запрещенной законом деятельности» может дискредитировать арктические льготы.

Третье уточнение касается демографии арктических регионов. История Российской империи, СССР и Российской Федерации показала, что пока русское население в многонациональных территориальных образованиях играет ключевую роль или находится в паритете с титульной нацией национальной республики, за устойчивость региона можно не беспокоиться. Это правило необходимо отслеживать в макрорегионе, признанном в Стратегии как имеющим конфликтный потенциал. Если уменьшение численности русских, например в Якутии, пойдет темпами, как сейчас, то к 2035 году русские здесь не только не будут играть ключевую роль, не только останутся меньшинством, но и уменьшат численность в несколько раз. Что может изменить настроение населения этих 17% территории РФ. Задача как минимум сохранить нынешнее соотношение русского и коренных народов в арктических регионах — одна из важнейших задач, которую надо внести в план мероприятий по выполнению президентского указа. Ее выполнению способствовало бы признание русских, наравне с малыми коренными народами, коренным населением Арктики — о чем свидетельствуют археологические исследования.

Указ подписан и опубликован, он позволяет за пару месяцев широко обсудить и конструктивно уточнить предложения в план мероприятий правительства РФ. Будет правильным обсудить меры по реализации указа президента в регионах, среди законодателей и экспертов, в бизнес-, научном и культурном сообществах — чтобы исключить из проекта плана все, что мешает выполнению указа, и включить все, что ему поможет.