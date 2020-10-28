Бишкек, 28 октября 2020, 18:27 — REGNUM Гражданам Казахстана, Узбекистана и Таджикистана разрешили совершить паломничество в Мекку. Киргизстанцам власти Саудовской Аравии такого разрешения не дают, пишут киргизстанские СМИ.
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По словам пресс-секретаря Духовного управления мусульман Киргизии Максата Атабаева, жителей республики не допускают до хаджа из-за уровня распространения коронавирусной инфекции.
«Разрешения пока не дают странам, помеченным желтым цветом — то есть государствам с нестабильной эпидемиологической ситуацией. Киргизия сейчас входит в список «желтых» стран», — констатировал представитель муфтията.