Бишкек, , 18:27 — REGNUM Гражданам Казахстана, Узбекистана и Таджикистана разрешили совершить паломничество в Мекку. Киргизстанцам власти Саудовской Аравии такого разрешения не дают, пишут киргизстанские СМИ.

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По словам пресс-секретаря Духовного управления мусульман Киргизии Максата Атабаева, жителей республики не допускают до хаджа из-за уровня распространения коронавирусной инфекции.

«Разрешения пока не дают странам, помеченным желтым цветом — то есть государствам с нестабильной эпидемиологической ситуацией. Киргизия сейчас входит в список «желтых» стран», — констатировал представитель муфтията.