Екатеринбург, , 18:23 — REGNUM В Свердловской области запретили работу организаций общепита с 23:00 по 6:00 (время местное). Документ размещен на официальном правовом портале региона.

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Также в указанное время теперь нельзя проводить «зрелищно-развлекательные» мероприятия. Данная мера должна коснуться ночных клубов.

Ограничения не распространяются на организации, работающие рядом с аэропортом, железнодорожными и автовокзалами, а также на те предприятия общепита, которые «обеспечивают круглосуточное питание сотрудников организаций». Разрешается работать на вынос или в режиме доставки.

Как сообщало ИА REGNUM, данную меру рекомендовал принять федеральный Роспотребнадзор.

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